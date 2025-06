Anna Tatangelo mamma bis dopo 15 anni, l’annuncio della gravidanza

(Adnkronos) –

Anna Tatangelo è incinta. A condividere la notizia con il suo pubblico è la stessa cantante di Sora con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", sono le parole scelte per annunciare la gravidanza. Nello scatto in bianco e nero condiviso sui social, Anna Tatangelo indossa dei jeans e una camicia lasciata aperta per mostrare il 'pancino', che la cantante accarezza con una mano. Per Anna Tatangelo, che a gennaio ha compiuto 38 anni, questo sarà il secondogenito. La cantante è diventata mamma per la prima volta nel 2010, quando è nato Andrea, dalla relazione con

Gigi D'Alessio

. Non è noto se l'artista abbia una relazione al momento: nei mesi scorsi erano circolate voci su un possibile flirt con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni, ma la storia non è mai stata confermata dai diretti interessati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)