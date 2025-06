Al via i lavori all’asilo nido Pane e Cioccolata di Chiugiana

Sono in corso i lavori di consolidamento strutturale presso l’asilo nido Pane e Cioccolata di Chiugiana. L’intervento si è reso necessario a seguito dell’individuazione di alcuni limitati cedimenti delle fondazioni di una parte dell’edificio, dovuti alla particolare natura del terreno sottostante.

Il consolidamento verrà eseguito tramite la realizzazione di micropali di adeguata lunghezza, in grado di ancorarsi agli strati di terreno più stabili e non soggetti a cedimenti. Contestualmente, è previsto il rifacimento dei tramezzi interni. Le attuali strutture in muratura saranno infatti sostituite con nuove pareti in cartongesso, più leggere e funzionali. Tra gli interventi accessori rientra anche la sistemazione dei marciapiedi perimetrali, che nel tempo hanno subito deformazioni e avvallamenti del piano di calpestio.

La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di agosto 2025, in tempo per garantire la piena operatività della struttura con l’inizio del nuovo anno educativo.

«Stiamo intervenendo per rendere l’asilo Pane e Cioccolata ancora più accogliente e sicuro per i nostri bambini – così il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Sara Motti – L’estate è il periodo ideale per effettuare questi lavori di riqualificazione, non solo su questa struttura ma sull’intero patrimonio scolastico comunale. Il nostro obiettivo è quello di offrire ambienti sempre più moderni, sicuri e funzionali per la crescita e l’educazione dei più piccoli».