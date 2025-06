Coltello in auto e straniero irregolare: doppia operazione della Polizia Locale di Corciano

Continua l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, impegnata in una serie di servizi mirati a garantire la sicurezza cittadina. Durante un posto di blocco, gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo, due delle quali risultate già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Insospettiti dalla situazione, gli agenti hanno deciso di procedere a un’ispezione approfondita del veicolo, rinvenendo al suo interno un coltello a lama richiudibile lungo 18 centimetri, di cui 8 di lama. La persona che lo deteneva non ha saputo fornire alcuna giustificazione valida per il possesso dell’arma in luogo pubblico. Il coltello è stato sequestrato e la donna è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Durante lo stesso controllo, è emersa anche la posizione irregolare di uno dei passeggeri: un cittadino straniero già colpito da un provvedimento di espulsione, al quale non aveva mai ottemperato. Dopo le procedure di fotosegnalamento e gli accertamenti di rito, l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Bari, in attesa del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.