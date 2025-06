Vaccini, Fedriga: “Non si cavalchi la paura per interessi elettorali”

(Adnkronos) – "Stiamo lavorando sul Piano dei vaccini e anche su questo io sono uno di quei presidenti che ha vissuto da presidente di Regione la crisi pandemica. La parte vaccinale prevede la capacità di erogare il vaccino, ma anche di raccontare la verità ai cittadini. E' chiaro che la paura è molto più efficace della razionalità, ma se qualcuno cavalca la paura per qualche interesse elettoralistico, noi falliamo nel far capire ai cittadini quanto è fondamentale partecipare alle campagne vaccinali e avere i vaccini per tutelare se stessi, i propri figli e le persone anziane". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un videomessaggio inviato agli Stati generali della prevenzione, in corso a Napoli. "Ci sta che il dibattito sia tra l'obbligatorietà e la volontarietà, però quando la volontarietà nasconde sotto qualcuno che al contempo dice 'guarda quanto sono pericolosi i vaccini', fuori da qualsiasi dato scientifico ed empirico – ha precisato Fedriga – allora non diventa più la sfida tra obbligatorietà e volontarietà, ma la sfida di vuole cavalcare dati antiscientifici per accaparrarsi una parte di consenso da chi utilizza questi dati a proprio uso e consumo". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)