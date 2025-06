Svolta storica Mi6, sarà guidato da una donna per la prima volta in 116 anni

(Adnkronos) – Per la prima volta nei suoi 116 anni di storia, il servizio segreto esterno britannico – noto come Mi6 – sarà guidato da una donna. Blaise Metreweli, 47 anni, assumerà l'incarico di direttrice entro la fine dell'anno, succedendo a Sir Richard Moore. Attualmente a capo della divisione "Q", responsabile di tecnologia e innovazione, Metreweli si è detta "orgogliosa e onorata" della nomina. Con un passato anche ai vertici dell'Mi5 (il servizio segreto interno), Metreweli ha maturato esperienza soprattutto in Medio Oriente ed Europa. Il premier Keir Starmer ha definito la nomina "storica", sottolineando che arriva in un momento in cui "il lavoro dell'intelligence è più vitale che mai". Il ministro degli Esteri David Lammy, cui spetta la supervisione dell'Mi6, l'ha definita la candidata "ideale" per affrontare "l'instabilità globale e le minacce emergenti". Metreweli guiderà il servizio in una fase di sfide senza precedenti, secondo la Bbc: dalla cooperazione ostile tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, all'evoluzione tecnologica che impone all'Mi6 di reinventarsi in un mondo dove l'intelligence si gioca anche online e dallo spazio. Il suo predecessore Moore ha lodato la collega come "una delle nostre menti più brillanti della tecnologia".

Il capo dell'Mi6 – noto con il codice "C"- è l'unico membro del servizio a essere identificato pubblicamente e riferisce direttamente al ministero degli Esteri. Il ruolo, ereditato dal fondatore del servizio, il capitano Mansfield Cumming, mantiene ancora oggi tradizioni come l'uso esclusivo dell'inchiostro verde.