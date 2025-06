Sondaggio politico, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto sul Pd

(Adnkronos) – Nuovo sondaggio politico condotto oggi da Youtrend per Sky Tg24. Rispetto alla precedente rilevazione del 7 aprile crescono, nelle intenzioni di voto, soprattutto la Lega (8,3%, +0,6) e Alleanza verdi sinistra (6,9%, +1,2).

Variazioni invece più contenute, sempre rispetto al dato di due mesi fa, per i primi quattro partiti: Fratelli d’Italia è al 28,4% (+0,3), il Partito democratico è al 22,2% (-0,2), il Movimento 5 stelle è all’11,9% (-0,1) e Forza Italia è all’8,9% (-0,3).

In calo le forze centriste, a partire da Azione (3,2%) e Italia viva (1,8%), che perdono mezzo punto ciascuna, e in misura minore anche +Europa (2,0%, -0,2) e Noi moderati (0,4%, -0,4). Gli indecisi e astenuti si aggirano al 36,9%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)