Russia, aperto caso per ‘riabilitarlo dal nazismo’: l’accusato ha 8 anni

(Adnkronos) – Il direttore della Commissione inquirente russa Aleksandr Bastrykin ha ordinato l'apertura di un caso penale a carico di un minorenne di otto anni per un 'atto di desacralizzazione di un simbolo di gloria militare' nel quadro di azioni di riabilitazione del nazismo. Il minore, di cui non è stato precisato il sesso, è accusato di aver versato acqua, spegnendola, sulla fiamma eterna di un memoriale della Grande guerra patriottica a Semibratovo, nella regione di Yaroslav, il giorno della festa della Russia, giovedì scorso. "L'ufficio minori ha avuto un colloquio preliminare con il minorenne e con i suoi tutori legali e ha individuato le ragioni delle sue azioni". Un video dell'incidente è stato pubblicato sul canale 112 di Telegram, associato ai servizi di sicurezza. Il minore si avvicina in bici alla fiamma su cui versa l'acqua da una bottiglietta. Quando la fiamma si spegne, aggiunge altra acqua. Lascia per terra la bottiglia vuota e se ne va.