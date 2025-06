Ferrari, Hamilton ammette: “Non abbiamo la macchina per vincere il titolo”

(Adnkronos) –

Lewis Hamilton e una Ferrari non da titolo. Il pilota inglese è reduce da un inizio di stagione negativo, che si è confermato anche nell'ultimo Gp del Canada, dove l'ex Mercedes, alla prima stagione a Maranello, ha chiuso al sesto posto. "Adesso mi sembra chiaro che abbiamo bisogno di aggiornamenti", ha detto Hamilton appena finita la gara, "non so perché non li stiamo portando, credo però, o almeno lo spero, che uno arriverà a breve". Le parole di Hamilton smentiscono, almeno in parte, quelle del team principal Frederic Vasseur, che non aveva identificato negli aggiornamenti la soluzione ai problemi Ferrari: "Arriveranno presto sicuramente, ma non penso che le novità tecniche siano il problema principale, perché quando fai il record nel primo settore in qualifica non è che la macchina non funziona o bisogna portare aggiornamenti". La macchina Ferrari però non si sta dimostrando al passo con le McLaren o con la Red Bull di Max Verstappen, come ammesso dallo stesso Hamilton: "Mi sembra chiaro che non abbiamo una macchina per lottare per il campionato e bisogna fare in modo che l’anno prossimo possiamo avere una grande macchina, per cui non dobbiamo perdere troppo tempo preoccupandoci o concentrandoci per questa". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)