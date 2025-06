Capri, “vietato disturbare i turisti”: l’ordinanza del sindaco

(Adnkronos) –

Vietato disturbare i turisti a Capri. Il sindaco dell'isola, Paolo Falco, lo ha messo nero su bianco con un'ordinanza il divieto di "avvicinarsi a residenti e turisti mostrando menu, depliants, volantini, mappe geografiche e qualsiasi tipologia di materiale pubblicitario". E non solo. Cosa rischia chi non rispetta queste regole? Sanzioni ma anche la sospensione dell'attività per tre giorni. La premessa è che in un luogo in cui, vista la presenza di "complessi archeologici-monumentali e luoghi di particolare interesse storico, artistico, turistico e ambientale", è necessario "assicurare particolari condizioni di decoro e sicurezza dei luoghi immediatamente circostanti". Visto "il gran numero di turisti che nella stagione turistica quotidianamente percorre il centro storico e la zona portuale di Marina Grande impone che sia mantenuto un decoro generale e l’agevole circolazione pedonale e veicolare, senza che i turisti siano continuamente avvicinati e fermati da operatori commerciali di vario genere presenti sul territorio, che incuranti di tutto cercano di proporre le più disparate prestazioni di beni e servizi, non richiesti". Ecco la decisione del primo cittadino: "È vietato svolgere su aree e suoli pubblici qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo. È altresì vietato lo svolgimento di attività di mediazione, promozione di attività ristorative, mediante personale collocato all’esterno dei locali o di promozione da parte di venditori di articoli al dettaglio. È altresì vietato avvicinarsi a residenti e turisti mostrando menu, depliants, volantini, mappe geografiche e qualsiasi tipologia di materiale pubblicitario. Il fenomeno "riguarda tanto operatori economici che godono di spazi di suolo pubblico in concessione che pur di promuovere la loro attività si allontanano dall’area assegnata per raggiungere potenziali clienti lungo la strada pubblica, sia operatori economici senza spazi in concessione, intenti ad offrire lungo la strada pubblica diverse tipologie di servizi turistici (in particolare escursioni, giri dell’isola in barca ecc.) utilizzando all’uopo depliants, volantini, mappe ecc. ecc.". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)