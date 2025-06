Alcaraz e la finale vinta con Sinner: “Ancora non ci credo, ma so che tornerà più forte”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz pensa ancora al Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo si prepara a inaugurare la stagione sull'erba partecipando al torneo del Queen's per arrivare al top della forma a Wimbledon, dove scenderà in campo da campione in carica. Nel media day però Alcaraz ha parlato della finale vinta a Parigi contro Jannik Sinner: "Quei match point annullati li guardo e riguardo, ho parlato coi miei amici di quello che è successo, ma è ancora difficile per me credere di aver vinto quella partita. Sembra qualcosa di impossibile". Nessun dubbio sulle capacità di 'recupero' di Sinner dopo la delusione di Parigi: "Ci sono sconfitte in finale che assimili più difficilmente di altre, è capitato anche a me. Però so bene le capacità che ha Jannik: so che tornerà più forte, che imparerà da questa situazione, che tornerà a competere al massimo livello, anche mentale, come sempre. Non penso di avere un vantaggio mentale su di lui ora. Immagino quello che può aver passato, quanto male gli abbia fatto la finale di Parigi". "La cosa bella del tennis però è che non ci si ferma mai: non hai molto tempo per disconnettere e riflettere perché dietro l’angolo c’è sempre un’altra partita importante", ha continuato Alcaraz, "Sinner tornerà con una forza e una motivazione mai viste prima, anche perché Wimbledon è un torneo che lo esalta, sa giocare molto bene sull’erba e ovviamente è uno dei candidati principali per arrivare in finale e vincere". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)