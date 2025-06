Sinner, preparativi per debutto ad Halle tra sorrisi e palleggi con Sonego – Il video

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking Atp debutterà tra qualche giorno (17 o 18 giugno) nel torneo di Halle, contro un qualificato, per aprire la stagione sull'erba. Nel frattempo si rilassa sui prati tedeschi anche giocando a pallone, come mostrato da un video condiviso sui social dal profilo ufficiale AtpTour, insieme all'amico e compagno di doppio nel torneo Lorenzo Sonego. Il filmato racconta anche un notevole tocco di palla da parte dei due azzurri, che si divertono e sorridono palleggiando in gruppo. Nel finale, ecco però il colpo di scena che ha fatto sorridere i tifosi. Dopo un passaggio impreciso, il pallone è sparito tra i cespugli, costringendo i due tennisti a fermarsi qualche minuto per cercarlo.

Sinner e Sonego affronteranno nel primo turno di doppio ad Halle la coppia formata da Khachanov e Michelsen. In caso di vittoria, i due azzurri potrebbero vedersela agli ottavi con le teste di serie n. 1 Krawietz e Puetz.