Mugello, morto bimbo scomparso nelle acque del lago Bilancino

(Adnkronos) – Tragedia nel lago di Bilancino nel comune fiorentino di Barberino del Mugello. Un bambino di 10 anni è stato ritrovato morto, dopo la scomparsa mentre faceva il bagno vicino alla spiaggia della Cavallina. Dopo ore di ricerche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno, purtroppo, individuato e recuperato il corpo senza vita del minore. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio dai sommozzatori del nucleo specializzato, in corrispondenza del punto in cui era stato visto per l’ultima volta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)