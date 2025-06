Trooping the Colour, il tributo di re Carlo alle vittime dell’incidente Air India

(Adnkronos) – Re Carlo III ha indossato una fascia nera per le vittime dell'incidente aereo dell'Air India, durante il Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del re. Quest’anno, a causa della tragedia che ha provocato due giorni fa la morte di 241 persone, tra cui oltre 50 cittadini britannici, il monarca ha richiesto un minuto di silenzio per onorare le vittime. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che il re ha richiesto anche altre modifiche al programma "in segno di rispetto per le vite perse, le famiglie in lutto e tutte le comunità colpite da questa terribile tragedia". Anche gli alti ufficiali che hanno partecipato alla parata hanno indossato una fascia nera, così come i cocchieri e le donne del Royal Mews, che guidavano le carrozze con a bordo i membri della famiglia reale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)