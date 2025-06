Torneo dei Castelli: sport, inclusione e spirito di comunita’ al Parco dei Tigli

Ha preso il via venerdì 13 giugno, al campo del Circolo Uisp Parco dei Tigli, il Torneo dei Castelli di Corciano, competizione di calcio a 7 organizzata da Filippo Brugnoni, membro del consiglio direttivo dell’associazione ospitante. Il torneo, che si concluderà il prossimo 27 giugno, ha come obiettivo quello di promuovere la condivisione, la socialità e il sano spirito campanilistico tra le frazioni del territorio comunale.

Otto le squadre partecipanti: Ellera, Solomeo, San Mariano, Parco dei Tigli, Capocavallo, Mantignana, Corciano e Castelvieto.

A rendere ancora più speciale questa edizione è la partecipazione della squadra di Ellera, composta da ragazzi aderenti al Campionato Figc – Dcps (Divisione calcio paralimpico e sperimentale), grazie alla collaborazione con l’associazione L’unanuova. Un segnale forte di inclusività e apertura, che conferma come lo sport possa e debba essere strumento di integrazione e valorizzazione delle differenze.

Presente nella serata inaugurale anche l’assessore allo Sport del Comune di Corciano, Francesco Cocilovo che, dopo aver portate il saluto dell’amministrazione comunale, ha ringraziato Filippo Brugnoni e tutti gli organizzatori «per l’impegno e la passione che hanno messo nella realizzazione di questo torneo, capace di riaccendere lo spirito di comunità nelle nostre frazioni. Iniziative come questa non sono soltanto momenti di sport e divertimento, ma occasioni concrete di inclusione sociale, come dimostra la partecipazione della squadra di Ellera. Corciano vuole essere un territorio dove nessuno resta indietro, e dove lo sport è un diritto per tutti».

Il torneo proseguirà, con partite ogni sera, offrendo al pubblico spettacolo, entusiasmo e quella voglia di stare insieme che solo lo sport sa generare.