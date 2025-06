Sunjay Kapur, l’amico del principe William ingoia un’ape e muore giocando a polo

(Adnkronos) –

Sunjay Kapur, amico del principe William e imprenditore indiano, è morto all'età di 53 dopo un incidente che sarebbe stato causato a quanto pare da un'ape, come riferiscono i media britannici. L'uomo, 53 anni, stava giocando a polo giovedì 12 giugno in Inghilterra quando, secondo indiscrezioni ancora non confermate ufficialmente, avrebbe ingoiato un'ape, che lo avrebbe poi punto nella parte interna della bocca causando uno shock anafilattico. Immediato l'arresto cardiaco che ne ha poi provocato il decesso. A confermare la morte di Kapur è stato proprio il circolo di polo dove l'imprenditore stava giocando, il Guards Polo Club, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e i Soci del Guards Polo Club sono rimasti sconvolti nell'apprendere che Sunjay Kapur, proprietario della squadra di polo Aureus, è morto dopo essersi sentito male durante una partita allo Smith's Lawn", si legge nel comunicato, "il Club esprime le sue più sentite condoglianze alla moglie, Priya Sachdev, ai figli, alla famiglia Kapur e ai compagni di squadra dell'Aureus. Non commenteremo ulteriormente questa notizia per evitare ulteriore sofferenza alla famiglia Kapur". Kapur era un imprenditore noto sia per il proprio lavoro che per i suoi legami con l'alta società inglese. Sunjay era presidente della Sona Comstar, multinazionale che produce componenti per il settore automobilistico, e caro amico del principe William. I due si erano incontrati da giovani nel corso dei propri studi accademici e avevano coltivato poi il loro rapporto anche attraverso le proprie passioni in comune, in primis quelle sportive. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)