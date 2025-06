Santissima Trinita’, domenica la tradizionale celebrazione al Colle della Trinita’

L’Associazione Colle della Trinità invita tutta la popolazione a partecipare alla tradizionale celebrazione della Santissima Trinità, che si terrà domenica 15 giugno, nella suggestiva cornice del Parco del Colle della Trinità. Come da tradizione, la ricorrenza cade la prima domenica dopo Pentecoste, in un luogo carico di storia e spiritualità.

Il fulcro della celebrazione è l’antica chiesetta campestre, semplice e rustica, ma profondamente evocativa. Secondo gli storici locali Ciatti e Crispolti, proprio in questo punto sorgeva un tempietto etrusco dedicato a Tagete, figura mitologica legata agli auspici, dove le genti umbre si recavano per ricevere responsi divini. I fabbricati annessi alla chiesa fanno ipotizzare la presenza di un antico monastero risalente almeno al 1120, oggi in parte trasformato in abitazione privata e in parte adibito a ristorante.

La Festa della SS. Trinità ha radici antichissime: inizialmente celebrata la terza domenica di settembre, fu in seguito spostata alla domenica successiva alla Pentecoste. Una leggenda popolare narra che un pastore, nei boschi del Colle, ebbe la visione dell’immagine della Trinità: da quel momento la devozione prese forma in un culto sentito da tutto il territorio.

Nel corso degli anni, la festa è sempre stata un importante momento di aggregazione per gli abitanti di Olmo, Ellera, Chiugiana e Corciano. In particolare, sotto la guida dell’amato Don Dario, storico parroco della zona, la ricorrenza diventò un vero evento di comunità: bancarelle, dolciumi, palloncini e momenti di gioia per grandi e piccoli rendevano l’atmosfera ancor più speciale.

Il programma di quest’anno prevede:

Ore 10:30 – Celebrazione della Santa Messa, seguita dalla processione lungo il maestoso viale di pini secolari, che trasforma il parco in una sorta di cattedrale naturale, immersa nei profumi e nei suoni della natura.

Ore 18:00 – Seconda Santa Messa, per permettere anche ai ritardatari di partecipare al rito.