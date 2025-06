Inter, Taremi a rischio per il Mondiale per Club: sarebbe bloccato in Iran

(Adnkronos) –

Mehdi Taremi bloccato a Teheran a causa della guerra tra Iran e Israele. L'attaccante dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere oggi, sabato 14 giugno, i compagni negli Stati Uniti, dove la squadra del neo allenatore Cristian Chivu, che ha sostituito Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita, giocherà il nuovissimo, e ricchissimo, Mondiale per Club 2025. Il centravanti, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Porto, era tornato nel proprio Paese per giocare con la sua Nazionale. Lo scoppio del conflitto tra Iran e Israele però, con i bombardamenti incrociati che stanno caratterizzando queste ore e la tensione che aumenta in Medio Oriente, ha costretto la repubblica islamica a chiudere il proprio spazio aereo, non permettendo quindi nemmeno agli aerei civili di decollare. Taremi, che si era recato in aeroporto come da programma, sarebbe rimasto quindi bloccato a Teheran e la data della sua partenza per gli Stati Uniti è, almeno per il momento, impronosticabile. Una bella tegola per Chivu, che esordirà nel Mondiale per Club 2025 sulla panchina dell'Inter mercoledì 18 giugno contro i messicani del Monterrey, nella prima giornata del gruppo E. Il girone è completato dagli argentini del River Plate, che hanno appena ceduto il talento Franco Mastantuono al Real Madrid per oltre 63 milioni di euro, ma che sarà regolarmente in campo con i Millionarios nel Mondiale per Club, e i giapponesi dell'Urawa Reds. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)