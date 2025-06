Il Golden Bar compie 50 anni: festa per la comunita’ di Chiugiana

Un traguardo importante per il Golden Bar di Chiugiana, che oggi celebra i suoi 50 anni di attività. Situato nel cuore della comunità, il locale è diventato nel tempo molto più di un semplice bar: un punto di ritrovo, un luogo di storie condivise, un simbolo di continuità per generazioni di cittadini.In occasione del cinquantesimo, in via riservata, il sindaco Lorenzo Pierotti ha voluto rendere omaggio a una realtà ormai storica per il territorio: «È sempre un piacere partecipare a ricorrenze come questa, che raccontano non solo la storia di un’attività commerciale, ma anche quella di una comunità. Il Golden Bar non è semplicemente un esercizio pubblico, è un punto di aggregazione sociale, un luogo in cui si intrecciano legami, amicizie e ricordi. Vederlo ancora vivo e centrale dopo cinquant’anni è motivo di orgoglio per tutti noi».Durante l’incontro, il proprietario Giacomo Menchetti, ha ringraziato il primo cittadino e si è detto grato per i collaboratori e tutti coloro che nel tempo hanno contribuito a rendere il Golden Bar ciò che è oggi: una seconda casa per molti corcianesi e non solo.