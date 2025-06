Foggia, morto il 17enne colpito alla testa da un proiettile nelle campagne di Torremaggiore

(Adnkronos) –

È morto il 17enne di Torremaggiore, in provincia di Foggia, colpito da un proiettile alla testa nel pomeriggio del 10 giugno in un'area di campagna. Il ragazzo non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano disperate. Vane si sono rivelate le cure nella terapia intensiva del Policlinico di Foggia. Il caso è stato aperto per alcuni giorni, inizialmente è stata considerata la possibilità di un'aggressione ma poi, nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, è stata trovata una pistola. In base a questo sviluppo delle indagini, prende corpo la possibilità di un suicidio. Il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, ha comunicato la notizia del decesso e ha espresso il cordoglio alla famiglia. "Abbiamo pregato e abbiamo sperato – ha detto in un messaggio – Ci siamo stretti nell'attesa di una notizia positiva che potesse confutare quella che, da subito, si era rivelata una situazione estremamente critica. Lo abbiamo fatto con il cuore di madri e di padri, di fratelli, di amici. Ora è il momento di stringerci ancora più forte per consolare la famiglia del giovane Silvano, che purtroppo ci ha lasciati. Non ci sono parole sufficientemente adeguate per rappresentare il dolore, lo sconforto e l'impotenza di fronte a una tragedia così grande". Per la morte del 17enne è stata rinviata la festa patronale di san Sabino e si è sperato che le condizioni del ragazzo potessero migliorare. ''Voglio ringraziare tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco – che ha dimostrato un grandissimo cuore in questi giorni di angoscia. Continuiamo a pregare. Ora più che mai, non lasciamo sola la famiglia del giovane Silvano''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)