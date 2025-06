Temptation Island, chi sono Sarah e Valerio? La quinta coppia

(Adnkronos) –

Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2025, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda prossimamente su Canale 5. Il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un filmato di presentazione della quinta coppia, che si aggiunge a quelle svelate negli ultimi giorni. La prima, formata da

Alessio e Sonia M

. La seconda, formata da

Simone e Sonia B

. La terza, formata da

Valentina e Antonio

. E la quarta, formata da

Maria Concetta e Angelo

. Sarah e Valerio sono fidanzati da 5 anni e attualmente convivono: "Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati", ha detto lei. "In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate", continua la 24enne e spiega di voler partecipare al programma mossa dal dubbio se Valerio è la persona giusta per lei. Il ragazzo spiega di aver avuto delle mancanze nei confronti della fidanzata perché ha scoperto delle chat nel telefono di lei con due ragazzi diversi. "Anche io voglio capire se è la persona giusta per me". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)