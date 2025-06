Shakira: “Essere immigrati in Usa? Con Trump significa vivere nella paura costante”

(Adnkronos) – "Come ci si sente ad essere un immigrato oggi negli Stati Uniti? Significa vivere nella paura costante, ed è doloroso vedere questa situazione. Ora, più che mai, dobbiamo restare uniti e alzare la voce. Un Paese può cambiare le sue politiche sull'immigrazione purché il trattamento nei confronti delle persone resti umano". A parlare alla 'Bbc' è Shakira, che riflette sulla situazione degli immigrati negli Stati Uniti a pochi mesi dalla vittoria del Grammy Award per il Miglior Album Pop Latino per 'Las mujeres ya no llora'. Un riconoscimento che l'artista ha dedicato "a tutti i miei fratelli e sorelle immigrati in questo Paese. Tu sei amato, tu vali la pena e io combatterò sempre con te", aveva detto nel ricevere il premio. Durante l'intervista, Shakira parla dei suoi figli – Sasha e Milan – nati dalla relazione, finita dopo 11 anni, con il calciatore Gerard Piqué: "Sono tutto per me, il mio motore e la ragione per cui sono viva. Averli ogni sera sul palco è davvero prezioso, il mio cuore si scioglie". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)