Mare rovente, il Mediterraneo si scalda per la ‘Marine Heatwave’: cos’è il fenomeno

(Adnkronos) –

Il caldo che infuoca l'Italia – e non solo – 'contagia' anche il mare e prepara un weekend rovente anche per chi, alle prese con l'afa, cercherà sollievo in spiaggia. La temperatura del mar Mediterraneo sale di 4 gradi oltre la media normale di inizio giugno secondo il fenomeno Marine Heatwave (MHW), un'ondata di calore marina conseguenza del cambiamento climatico. Il mare più colpito è il Mediterraneo centro-occidentale. Chi cerca refrigerio da temperature già da piena estate – l'aria si scalderà al ritmo di 1°C al giorno, raggiungendo entro domenica i 36°C quasi ovunque con punte di 40° al Sud e 42° in Sardegna – dunque, non lo troverà al mare, almeno non nel nostro. "La temperatura dell’acqua, nel settore compreso tra la Sardegna e le Baleari, supera di ben 4°C il valore climatologico – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – Questo comporta che, innanzitutto, il calore anomalo del Mare Nostrum causerà un ulteriore rinforzo della fase bollente prevista fino a domenica 15 giugno e, in seguito, potrebbe essere causa di forti temporali o nubifragi proprio tra Mar Tirreno e Mediterraneo occidentale, fenomeni in particolare non esclusi la prossima settimana".

Entro domenica la temperatura del Mediterraneo salirà di 2-3 gradi. Non è la prima ondata di calore marina dell’anno: già verso il 20 maggio, intorno alle Isole Britanniche, l’anticiclone delle Azzorre ha scaldato il mare in modo significativo. Poi è toccato al mare di Alboran e, in generale, a tutto il Mediterraneo occidentale. E ora che l'anticiclone africano sta arroventando anche buona parte dell'Italia, pure le temperature delle acque sono aumentate. Rispetto all’inizio della settimana le temperature marine sono cresciute già di un grado ed entro domenica saliranno di altri 2 gradi, arrivando a circa 27°C sul mar Ligure e 26-28°C su alto Adriatico e sul basso Tirreno. "In particolare, supereremo la media del periodo di 5°C sul Mar Ligure, sul Mar Tirreno meridionale e sul Tirreno settentrionale settore ovest, tra i +2 e i +4°C in più sul resto dei bacini italiani – dice Tedici, che continua – Questo significa che a Portofino, ad esempio, la temperatura dell'acqua sarà 25°C sottocosta e 27°C al largo, all’Isola d’Elba 25°C circa, Ostia Lido 24°C, Capri 26°C, Tropea 27°C, Isole Eolie 28°C, Villasimius 26°C, Gallipoli 23°C, Vasto 25°C, Riccione 26°C, Comacchio 27°C, Lignano Sabbiadoro 26°C. Insomma, valori da fine estate già a giugno". Valori da zone caraibiche. "Di questo passo, rischiamo di superare il record degli ultimi anni e arrivare a 31°C nei nostri mari italiani: valori da zone caraibiche. Il Mediterraneo sta diventando un "mare tropicale" – spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it – quanto meno sotto il profilo termico, con tutte le conseguenze del caso. In presenza di instabilità atmosferica, i temporali che si formano sulla superficie marina traggono energia dal calore latente da essa fornito, che risulta tanto maggiore quanto più la temperatura è alta. Un'alimentazione continua di energia e umidità dunque, un po' come abbiamo già visto nelle recenti alluvioni che hanno colpito la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna e la Sicilia negli ultimi anni". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)