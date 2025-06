La Juventus presenta la seconda maglia, ma ai tifosi non piace

(Adnkronos) –

La Juventus ha presentato la nuova maglia per la stagione 2025/26. Il club bianconero, impegnato nel nuovissimo, e ricchissimo, Mondiale per Club 2025, ha mostrato ai tifosi la seconda divisa per la prossima stagione, suscitando però reazioni contrastanti, per non dire negative, dalla propria fanbase. "Ispirato all'estate italiana. Juventus e adidas presentano il nuovo kit Away per la stagione 2025/26, che sarà indossato in campo per la prima volta quest'estate, in occasione dell’appuntamento del 18 giugno con la Fifa Club World Cup", ha scritto il club sui propri canali social. Poi la spiegazione del concept della maglia, azzurra chiara con dettagli che richiamano le gocce d'acqua, il colletto e lo stemma bianco e, infine, le strisce sulle spalle gialle: "Ispirata alle scintillanti acque costiere italiane, lo sfondo della maglia è composto da una ricca grafica color acquamarina e blu, dall’effetto liquido. Gli accenti gialli sulle iconiche tre strisce adidas che scendono lungo le maniche richiamano gli alberi di limoni e i cieli azzurri, e un classico colletto a girocollo bianco completa il design". Le reazioni però, come detto, non sono state proprio positive. "Sembra un pigiama. E pure brutto", ha scritto un utente sotto al post della Juventus su X. Un pensiero largamente condiviso: "Okay, questa poteva serenamente rimanere una maglia d’allenamento nel caso", "ora rimettetela in lavatrice". E poi ancora: "L'ondata di calore estivo ha colpito pesantemente l'ideatore di questa maglia", ha scritto un utente, seguito da un "una delle divise più brutte mai fatte". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)