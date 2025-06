Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari

(Adnkronos) – Israele ha lanciato il suo attacco all'Iran prendendo di mira siti nucleari e alti vertici militari in un raid che, ha spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, durerà "molti giorni". In risposta, la Guida Suprema dell'Iran ha avvertito che Israele subirà "severe punizioni". Come riporta la Cnn, il generale Hossein Salami, comandante in capo della Guardia Rivoluzionaria Islamica iraniana, è stato tra le vittime dell'attacco. Era tra le figure più potenti del Paese. Nell'attacco è stato ucciso anche il maggior generale Mohammad Bagheri, l'ufficiale militare iraniano di grado più alto. Netanyahu ha affermato che "l'operazione Leone Nascente" ha colpito il principale impianto di arricchimento iraniano a Natanz e quello che ha definito "il cuore del programma missilistico balistico iraniano". Da parte Usa non c'è stato nessun coinvolgimento o assistenza negli attacchi, ha affermato il segretario di Stato Marco Rubio come riportato da Cnn. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)