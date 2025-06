Ghiron (Tor Vergata): “Riforma diritto del lavoro sportivo ponga attenzione su volontariato”

(Adnkronos) – “Un evento come quello di oggi è molto importante perché ci consente di affrontare tematiche fondamentali nell’ambito della riforma del lavoro in ambito sportivo. È necessario porre molta attenzione sul tema del volontariato e sul tema della differenza che intercorre tra il dilettantismo e il professionismo. Sono aspetti che vanno esaminati anche e soprattutto dal punto di vista giuslavoristico". Lo ha dichiarato il rettore di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, a margine del convegno dal titolo “La riforma del diritto sportivo: novità e prospettive”, organizzato dai professori Pasquale Passalacqua e Antonio Leonardo Fraioli, docenti di Diritto del Lavoro del dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata al Salone d’Onore del Coni. “Questo è necessario per riuscire a determinare un quadro normativo organico, in funzione di uno sviluppo dell’attività sportiva in tutte le sue forme e determinazioni” conclude Levialdi Ghiron. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)