Dopo ‘Luca’ la Pixar torna in Italia, nel 2027 arriva ‘Gatto’

(Adnkronos) – Un nuovo film Disney Pixar sarà ambientato in Italia: si chiamerà 'Gatto' e arriverà al cinema nel 2027. Lo studio d'animazione di Emeryville aveva già scelto l'Italia per il suo lungometraggio del 2021, 'Luca', le cui vicende si svolgevano nella Liguria degli anni '50, terra che ha dato i natali al regista del film, Enrico Casarosa. Ci sarà ancora lui dietro a 'Gatto', che avrà per protagonista 'Nero', un gatto di colore nero appunto. "Indebitato con un boss mafioso felino, Nero si ritrova costretto a stringere un'amicizia inaspettata che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo…", questa la breve trama rilasciata da Pixar insieme a un'immagine. Sullo sfondo un canale e una gondola che sembrerebbero far pensare che il film possa essere ambientato a Venezia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)