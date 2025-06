Al Quasar Village anteprima del Festival dei Tramonti

Conto alla rovescia per la terza edizione del “Festival dei Tramonti”, in programma nella zona del lago Trasimeno dal 27 giugno al 6 luglio 2025. La manifestazione, organizzata da APS Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità, avrà una sua anteprima al Quasar Village di Corciano con l’esposizione delle opere in gara nel concorso fotografico “Trasimeno al tramonto, scorci mozzafiato”, che saranno in mostra dal 14 al 28 giugno. Un’occasione perfetta per lasciarsi incantare da immagini, emozioni e profumi che raccontano l’anima del territorio umbro, immortalati durante la magia del tramonto.

Oltre alla mostra, il Quasar Village ospiterà un’altra anteprima del Festival. Domenica 22 giugno, dalle ore 17, è in programma lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi che allieterà il pomeriggio in compagnia della sua amica Isotta. Pesaresi è noto al grande pubblico per aver partecipato nel 2012 ad Italia’s Got Talent e nel 2024 è stato tra i finalisti del programma Dalla Strada al Palco di Rai2. Dopo lo spettacolo è prevista la degustazione “Sapori del lago da gustare al calar del sole” a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi Perugia della Federazione italiana cuochi.

Il programma del Festival dei Tramonti – che ha il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Gal Trasimeno Orvietano, Camera di Commercio dell’Umbria e dei Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago – sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 17 giugno, alle ore 12, presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia.