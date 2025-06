Wimbledon, il montepremi sale ancora e sfiora i 63 milioni di euro

(Adnkronos) –

Il montepremi di Wimbledon aumenterà del 7%, raggiungendo la cifra complessiva di 53,5 milioni di sterline (quasi 63 milioni di euro) per i Championships di quest'estate. I vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno circa 3 milioni e mezzo di euro, con un aumento di oltre l'11% rispetto al 2024, mentre un posto nel tabellone principale vale almeno 66mila sterline (circa 77mila euro), con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. L'annuncio dell'All England Club arriva in un momento in cui i giocatori chiedono una quota maggiore dei profitti dei tornei del Grande Slam. Ad aprile, 20 giocatori di spicco hanno inviato una lettera ai vertici dei quattro Major chiedendo maggiori contributi e le discussioni si sono tenute in una riunione durante l'Open di Francia. Durante la conferenza stampa pre-torneo di

, la presidente Debbie Jevans ha dichiarato: "Siamo assolutamente determinati a proseguire il nostro impegno di lunga data per la retribuzione dei giocatori. Siamo immensamente orgogliosi del fatto che, se si guarda indietro a 10 anni, si possa vedere l'aumento registrato in quel periodo (del 100%) e del 7% quest'anno. Abbiamo ascoltato i giocatori, ci siamo confrontati con loro. Ovviamente li ascolteremo sempre e discuteremo con loro, ma concentrarsi solo sul montepremi di quattro eventi, i Grandi Slam, non coglie il cuore della sfida del tennis. La sfida del tennis è il fatto che i giocatori non hanno una pausa stagionale che vorrebbero, hanno infortuni sempre più frequenti di cui parlano e abbiamo sempre detto che noi di Wimbledon siamo disposti a interagire e parlare con i tour per cercare di trovare soluzioni, e questa porta rimane aperta. Finora, non ci è stata fatta alcuna proposta su come il tour possa cambiare la sua struttura. C'è un quadro più ampio qui, ma, come tennista, credo che chiederanno sempre più soldi", ha concluso Jevans. Due grandi cambiamenti per il torneo di quest'anno, che inizia il 30 giugno, erano stati precedentemente annunciati: le finali di singolare si spostano dalle 14 (12:00 GMT) dell'ultimo fine settimana alle 16 (14:00 GMT), mentre i giudici di linea vengono sostituiti da un sistema di chiamata elettronica in tempo reale. Quest'ultima decisione segue una mossa all'interno dello sport in generale, sebbene l'Open di Francia abbia resistito al cambiamento e l'evento di quest'anno si sia svolto nuovamente con le chiamate di linea decise esclusivamente da arbitri umani. La rimozione dei giudici di linea da Wimbledon è stata accolta con sgomento da molti e l'All England Club ha rivelato che circa 80 ex arbitri saranno impiegati quest'anno come assistenti di gara, con due su ogni campo a supporto dell'arbitro, e che forniranno anche un supporto, qualora ci fosse un guasto al sistema elettronico. Dietro le quinte, il progetto più importante di Wimbledon rimane l'ampliamento previsto nel vicino Wimbledon Park, che aggiungerebbe altri 39 campi in erba, ma è attualmente al centro di controversie legali. Nonostante il permesso di costruire sia stato concesso, un gruppo di protesta locale ha presentato una richiesta di revisione giudiziaria, che verrà discussa presso l'Alta Corte l'8 e il 9 luglio durante la seconda settimana del torneo. Un'udienza per stabilire se esista un trust statutario sul terreno si terrà a gennaio 2026, ritardando ulteriormente il progetto, i cui piani erano stati presentati per la prima volta nel 2021. Wimbledon, nel frattempo, continuerà a fornire supporto ai giocatori ucraini in termini di strutture per l'allenamento e alloggi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)