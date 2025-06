Ucraina, Zelensky respinge i progressi russi: “Non hanno avuto tanto successo”

(Adnkronos) – Zelensky respinge le affermazioni di un'avanzata russa sul campo di battaglia, definendole parte di una campagna di disinformazione. Durante un'intervista rilasciata al Bild e pubblicata oggi, 12 giugno, il presidente ucraino ha definito "una narrazione russa" i grandi progressi compiuti dalle truppe di Putin, sostenendo che le forze ucraine hanno resistito a una nuova offensiva per quasi tre settimane. "Per usare un eufemismo, i russi non hanno avuto molto successo", ha detto Zelensky. Le sue dichiarazioni giungono in un momento in cui si sta intensificando la campagna militare russa nelle regioni orientali e settentrionali dell'Ucraina , tra cui le rivendicazioni russe di conquiste territoriali nelle oblast' di Dnipropetrovsk e Sumy , affermazioni che Kiev nega. Continuano intanto gli attacchi con droni e altre armi. La polizia ucraina ha registrato due morti e sei feriti nella regione di Donetsk, epicentro delle operazioni offensive russe. Nella regione di Kherson, parzialmente occupata, si è registrata un'ulteriore vittima e diversi feriti. Oleh Syniehubov, capo della regione di Kharkiv, ha riportato il ferimento di diverse persone, tra cui quattro bambini, a causa degli attacchi notturni con droni. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha specificato che i droni russi hanno colpito quartieri residenziali, strutture educative, asili nido e altre infrastrutture civili. Terekhov ha dichiarato: "Kharkiv resiste. La gente è viva. Ed è la cosa più importante". Il Consiglio Ue ha adottato oggi nuovi dazi su alcuni prodotti agricoli e fertilizzanti importati nell'Unione da Russia e Bielorussia, che entreranno in vigore il prossimo primo luglio. Concessa anche l'equivalenza ai requisiti all'Ucraina e alla Repubblica di Moldova per le ispezioni in campo e le norme sulla produzione di sementi. In particolare, viene concessa l'equivalenza alle sementi di barbabietola, girasole, colza e soia prodotte e certificate in Ucraina e alle sementi di piante foraggere prodotte nella Moldova e ufficialmente certificate dalle sue autorità, nonché alle relative ispezioni in campo. L'equivalenza, spiega il Consiglio, conferma che le procedure nazionali dei due Paesi offrono le stesse garanzie per le caratteristiche delle sementi e le norme di esame, identificazione e controllo delle sementi applicabili alle sementi raccolte nell'Ue. In linea con la decisione di oggi, le sementi di queste specie prodotte in Ucraina e nella Repubblica di Moldova potranno essere immesse sul mercato dell'Ue. Pertanto, le aziende con sede nell'Unione potranno diversificare le proprie aree di produzione di sementi. Le nuove norme contribuiranno inoltre a mantenere la fornitura continua di sementi di alta qualità nell'Ue. La decisione entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius è arrivato a Kiev oggi, per parlare con i leader ucraini della situazione nel Paese e discutere di ulteriori aiuti militari. "Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere l'Ucraina affinché possa difendersi e raggiungere una posizione tale per cui la Russia sia pronta a negoziati seri", ha dichiarato Pistorius prima di partire. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)