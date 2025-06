Tenta la truffa con falso bonifico: imprenditore di Corciano lo insegue e recupera la bici

Un tentativo di truffa è stato sventato a Taverne di Corciano, presso il negozio Padovano Moto, grazie alla prontezza di spirito del titolare, che ha raccontato l’accaduto in un post pubblico sui social. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì, ha visto protagonista un uomo che si è presentato nel punto vendita con l’intento di acquistare una e-bike.

L’uomo, per ottenere la fiducia dell’imprenditore, ha dichiarato di essere un trasportatore per conto di una vicina azienda di noleggi, situata a circa 300 metri dal negozio, e ha sostenuto di conoscere alcuni collaboratori, fornendo anche nomi reali di persone.

Una volta scelta la bici, ha richiesto l’emissione della fattura e ha effettuato un presunto pagamento tramite bonifico istantaneo dall’app di Poste Italiane, mostrando la schermata con l’operazione “completata” e inoltrando la contabile. Nonostante ciò, il pagamento non risultava accreditato. Alla richiesta di attendere, l’uomo avrebbe rassicurato Padovano dicendo che il bonifico sarebbe stato visibile entro breve, chiedendo nel frattempo il permesso di spostarsi dalla già menzionata ditta di noleggi per scaricare un camion parcheggiato nel loro cortile, lasciando anche un numero di telefono e riferimenti.

Il commerciante lo ha lasciato fare ma, insospettito, ha deciso di seguire lo sconosciuto a distanza a bordo di uno scooter. A pochi metri dal negozio Padovano ha però scoperto la verità: nessun passaggio dalla ditta vicina, ma un’auto ferma con due complici pronti a caricare la bici che già festeggiavano il “colpo” con un video. A quel punto, il titolare di Padovano Moto è intervenuto e ha recuperato la bicicletta con fermezza ma senza perdere il controllo, denunciando poi l’accaduto alle autorità. Condividendo l’episodio online, Daniele Padovano intende lanciare un messaggio di attenzione a colleghi e cittadini: “In questi giorni sono venuto a conoscenza di altri episodi di truffa fatti da questo signore e spero che questo post sia di prevenzione e di aiuto.”