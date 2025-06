Spalletti, futuro in Arabia? L’Al Nassr pensa all’ex ct per sostituire Pioli

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti in Arabia Saudita? Possibile. Dopo l'esonero da ct della Nazionale, il tecnico campione d'Italia con il Napoli nel 2023 è finito nel mirino dell'Al Nassr. La squadra allenata da Stefano Pioli (prossimo al ritorno nel campionato italiano) sta pensando di puntare sul tecnico toscano per il futuro immediato. Pioli, finito nei giorni scorsi anche nei radar della Nazionale, è intenzionato a tornare alla Fiorentina e sta discutendo la risoluzione del pesante contratto (da circa 12 milioni) che lo lega agli arabi fino al 2027. Qui entra in gioco Spalletti, che potrebbe prendere il posto dell'ex Milan con un accordo addirittura più pesante, raggiungendo così

in Arabia (il tecnico dell'Inter si è legato pochi giorni fa all'Al-Hilal, dopo 4 anni all'Inter). Spalletti è al momento il preferito dal club saudita per la successione di Stefano Pioli. E nelle prossime ore potrebbe già arrivare per lui una proposta importante. Per ricominciare subito, dopo l'avventura sfortunata sulla panchina della Nazionale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)