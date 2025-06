Roberto Arduini dimagrito: “Mi hanno insultato sui social perché ho perso 50 kg”

(Adnkronos) –

Roberto Arduini, conduttore de 'I Lunatici', è tornato a parlare del suo percorso di dimagrimento, che lo ha portato a perdere 50 chili. Ospite oggi, giovedì 12 giugno, a 'La volta buona' Arduini ha condiviso la sua esperienza personale, soffermandosi sulle numerose critiche che ha ricevuto sui social dopo la trasformazione fisica. "Sui social mi hanno massacrato. Mi dicevano che prima ero più rassicurante, che piacevo di più da cicciottello, che ora sto esagerando", ha detto Roberto Arduini che ha iniziato il suo percorso di dimagrito quando è arrivato a pesare 120 chili. "E quindi sei più rassicurante se sei più rotondo?", indaga Caterina Balivo. "Questo dicono… io non sono cambiato, sono sempre la stessa persona, nella mia testa non vedo differenze". Arduini ha parlato del rapporto complicato che ha avuto con il suo corpo in passato: "Combatto con il peso da quando sono nato. Non me ne rendevo nemmeno conto. I miei genitori mi dicevano che stavo esagerando, parlavano della mia salute". Il cambiamento, tuttavia, è stato frutto di una scelta personale: “Un giorno mi sono iscritto in palestra e ho detto basta. Volevo arrivare ai 40 anni nella miglior forma fisica possibile.” —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)