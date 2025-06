Politica: Partito Democratico di Corciano a congresso venerdi’ e sabato

Il Partito Democratico di Corciano si prepara a un passaggio chiave con il Congresso del Circolo comunale, in programma per venerdì 13 e sabato 14 giugno 2025, presso la Sala “XX Secolo” del Centro Culturale La Commenda, all’interno della Biblioteca Gianni Rodari di San Mariano. Durante l’appuntamento, gli iscritti saranno chiamati a eleggere il nuovo Segretario Comunale, oltre ai rappresentanti provinciali e regionali. I lavori inizieranno venerdì alle ore 18:00, con l’apertura del dibattito alle 19:00 e le operazioni di voto dalle 19:45 alle 22:30. Il seggio riaprirà sabato mattina, dalle 10:00 alle 11:30, con scrutinio e proclamazione immediatamente successivi.

L’appuntamento rappresenta per il partito anche un momento di bilancio. Dal 2019, spiegano i membri della segreteria comunale, il circolo ha lavorato per ricostruire una comunità democratica attiva: “Dal 2019 ad oggi siamo stati in grado, passo dopo passo, di ricostruire una comunità democratica ‘ripartendo’ da temi centrali per il benessere della popolazione corcianese: sanità pubblica, sostegno alle famiglie e alle fasce deboli della popolazione, ambiente e cura del territorio, il tutto assicurando la nostra presenza”. Il Congresso è anche occasione per valorizzare i risultati elettorali ottenuti: il PD è stato infatti parte determinante della coalizione che ha portato all’elezione di Lorenzo Pierotti a sindaco nel 2023 e ha sostenuto Cristian Betti, oggi Capogruppo del partito in Consiglio Regionale.

Secondo l’attuale reggenza, “altri tre membri della Giunta Comunale, cinque consiglieri e un gruppo dirigente competente e diffuso compongono una squadra solida – spiega l’attuale reggenza del Partito corcianese -, un gruppo composto da personalità con esperienza e da giovani concittadini che con entusiasmo affrontano l’esperienza politica e amministrativa”. L’organizzazione del partito – spiega un comunicato – è stata oggetto di un lavoro costante, proseguito anche durante la pandemia, con incontri pubblici sui temi della scuola, della sanità e dell’ambiente e un rafforzamento dei legami con i circoli dell’area perugina e con la Federazione del Trasimeno. Il gruppo dirigente uscente rivendica inoltre la capacità di aver coltivato una nuova generazione di Democratici, preparata ad affrontare le sfide politiche future. Potranno votare tutti gli iscritti del 2024 che abbiano rinnovato la tessera per il 2025 entro il giorno del congresso, oppure i nuovi tesserati entro il 12 maggio. Il rinnovo potrà essere effettuato anche in sede durante il congresso.