Morta dopo liposuzione a Roma, l’autopsia: “Non si esclude l’embolia polmonare”

(Adnkronos) –

Non ci sono segni di choc anafilattico sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche, la 47enne ecuadoriana morta sabato scorso dopo un intervento di liposuzione in un centro medico privato a Roma. E' quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia, compiuta oggi dal medico legale, i cui esiti al momento fanno propendere un decesso legato a una eventuale embolia polmonare o a una complicazione cardiaca. Per individuare con certezza la causa della morte serviranno ulteriori accertamenti istologici. Per la morte della donna, avvenuta domenica scorsa, la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si ipotizza il reato di omicidio colposo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il chirurgo, l'anestesista e l'infermiera. La struttura, nel quartiere Torrevecchia, è stata posta sotto sequestro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)