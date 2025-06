Il Comune di Corciano verso il titolo di Citta’: inviata richiesta alla Prefettura di Perugia

Il Consiglio comunale di Corciano ha approvato all’unanimità l’avvio dell’iter per ottenere il titolo di “Città”, accogliendo la proposta della Giunta. La richiesta ufficiale è stata inviata giovedì 12 giugno alla Prefettura di Perugia. Il riconoscimento, previsto da un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno, può essere attribuito ai Comuni che si distinguano per “ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”.

La decisione dell’amministrazione si fonda su una serie di elementi che qualificano Corciano come una realtà di rilievo nel panorama regionale e nazionale. Tra questi, l’inserimento tra i Borghi più belli d’Italia, il titolo di Destinazione europea d’eccellenza per il turismo rurale e quello di Comune italiano d’eccellenza. A livello socio-economico, Corciano è oggi il Comune più giovane dell’Umbria e il primo in regione per reddito medio pro-capite. Inoltre, è l’unico nella provincia di Perugia a registrare una crescita demografica costante negli ultimi due anni.

«Ho ritenuto, come sindaco – afferma Lorenzo Pierotti, primo cittadino – di portare all’approvazione del Consiglio comunale l’istanza agli organi competenti per il riconoscimento del titolo di “Città”. Corciano vanta un patrimonio ricco e articolato che spazia dalla storia all’arte, dalla cultura alla natura e allo sport». Sul fronte economico, si contano circa 1.800 imprese attive, una ogni 12 abitanti, con l’artigianato che rappresenta un terzo del tessuto produttivo. «Dal punto di vista economico, rappresenta una realtà solida e dinamica, in particolare nei settori del commercio e dell’artigianato – aggiunge Pierotti. – L’artigianato, in particolare, costituisce un terzo del tessuto produttivo locale, confermandosi motore trainante».

A rafforzare la candidatura c’è anche il Prix de l’Europe, il più alto riconoscimento europeo assegnato nel 2012 dal Consiglio d’Europa per l’impegno internazionale, ottenuto solo da otto città italiane dal 1955. «Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla stesura della delibera e, in particolare, il Consiglio comunale per la condivisione unanime di un percorso importante e altamente simbolico per la nostra comunità» – conclude il sindaco.