Rally, tragedia in Polonia: morto il pilota italiano Matteo Doretto

(Adnkronos) – Tragedia prima dell'81° Rally di Polonia. Come riportato dalla stampa polacca il pilota italiano Matteo Doretto, 21 anni, è morto durante le prove. L'incidente è avvenuto durante i preparativi per l'81a edizione del Rally di Orlen in Polonia. Secondo il sito web olsztyn.com.pl, la vettura da rally è uscita di strada e ha colpito un albero. L'incidente è avvenuto tra Elganów e Pasym, durante l'allenamento prima dell'inizio dell'evento. L'incidente ha coinvolto la Peugeot 208 Rally4 di Matteo Doretto e Samuele Pellegrino. Il pilota del mezzo è riuscito a uscire dai rottami da solo, ma le sue condizioni erano gravissime. Vigili del fuoco volontari e l'unità dei Vigili del Fuoco di Stato del Comando Distrettuale di Szczytno stavano lavorando sul posto. I paramedici, giunti sul posto, hanno immediatamente iniziato la rianimazione. I soccorsi non hanno potuto evitare il decesso del giovane. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)