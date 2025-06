Piemonte, trovati morti due alpinisti dispersi sul Monviso

(Adnkronos) –

Due alpinisti sono stati trovati morti sulla parete nord del Monviso. L'allarme era stato lanciato ieri sera intorno alle 22 dai familiari che non avevano più contatti con loro dal giorno precedente. I due, un uomo e una donna, erano partiti lunedì con l'intenzione di raggiungere il bivacco Villata da cui partire nella notte di martedì per l'ascensione del Canale Coolidge che percorre il versante settentrionale della montagna dove sono stati ritrovati i corpi. Dopo aver ricevuto l'allarme, la Centrale operativa del Soccorso alpino ha effettuato alcune verifiche presso i gestori dei rifugi ma non risultavano persone presenti nelle due strutture. Nel frattempo una squadra a terra ha individuato l'autovettura dei dispersi parcheggiata al Pian del Re. Questa mattina, in collaborazione con il Servizio regionale di Elisoccorso in Azienda Zero Piemonte si è proceduto al trasporto in quota dei tecnici del Soccorso Alpino. Proprio durante queste operazioni l'elicottero ha perlustrato il canale Coolidge dove sono stati purtroppo individuati i corpi dei due alpinisti il cui recupero è stato effettuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)