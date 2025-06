Morto Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica statunitense per la morte di Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys. Wilson, i cui virtuosi arrangiamenti vocali e musicali hanno portato la band al successo commerciale e di critica, rendendola una delle più influenti d'America, si è spento a pochi giorni dall'83esimo compleanno. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia sui suoi social media. Da tempo la famiglia aveva reso pubblico che Wilson soffriva di un "grave disturbo neurocognitivo" e stava assumendo farmaci per la demenza. "Siamo addolorati nell'annunciare la scomparsa del nostro amato padre Brian Wilson", si legge nella dichiarazione. "In questo momento siamo senza parole. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy, poiché la nostra famiglia è in lutto. Sappiamo di condividere il nostro dolore con il mondo. Con amore e misericordia". Wilson era nato il 20 giugno 1942 a Inglewood, una città nel sud-ovest della contea di Los Angeles, in California, ed aveva mostrato fin da piccolissimo un grande interesse per la musica che lo portò negli anni del college a formare con i suoi fratelli Carl e Dennis e insieme a Mike Love e Al Jardine una band che inizialmente si chiamava Pendletones e che per volontà della loro prima etichetta discografica, la piccola Candix Records, venne ribattezzata Beach Boys. Dopo aver raggiunto nel 1961 la Top 10 con "Surfin' U.S.A." e "Surfer Girl", i Beach Boys raggiunsero la vetta delle classifiche nel 1964 con "I Get Around", e ottennero il primo posto in classifica anche negli anni successivi del decennio con "Help Me", "Rhonda" e "Good Vibrations". "Pet Sounds", del 1966, è una pietra miliare nelle classifiche dei migliori album rock, e includeva classici intramontabili come "God Only Knows" e "Wouldn't It Be Nice". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)