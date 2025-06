Incendio in un campo tra Ellera e Corciano: Vigili del Fuoco al lavoro anche con l’elicottero

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un campo tra Ellera e Corciano, ai margini di via Giuseppe Di Vittorio. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto l’area agricola, generando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza. Allertati dai residenti della zona – non direttamente minacciati dalle fiamme, ma preoccupati per la vicinanza del fuoco alle abitazioni situate sul lato opposto della strada – i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con più squadre. Sul posto è stato poi impiegato anche un elicottero antincendio, che ha effettuato diversi lanci d’acqua dall’alto.

È stato proprio l’impatto visivo dell’incendio a mobilitare numerose segnalazioni: dal Colle della Trinità alcuni residenti hanno inviato alla nostra redazione foto e video, tra cui suggestive riprese aeree effettuate con un drone da Roberto Ticchioni, che documentano il rogo e l’intervento delle squadre dei pompieri. La centrale operativa ha comunicato che l’incendio è ormai spento e in fase di bonifica, con l’emergenza che si avvia verso la conclusione. Per consentire le operazioni di spegnimento in piena sicurezza, la polizia locale ha temporaneamente chiuso la circolazione su via Di Vittorio. Le cause dell’incendio restano al momento da accertare.