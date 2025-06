Governatore Occhiuto indagato per corruzione: “Ho gestito la Regione Calabria con rigore assoluto”

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione. A renderlo noto è lo stesso governatore in un video postato sui social, nel quale fa riferimento a un'inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolgerebbe anche altre persone. "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere – dice Occhiuto – Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone". "Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? – si chiede Occhiuto -, che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un'ipotesi di corruzione". "Solitamente si dice 'sono sereno, confido nella magistratura'. Sono sereno un piffero, non sono sereno, perché – va avanti – essere iscritto nel registro degli indagati, anche a mia tutela, come mi dicono, per me è una cosa infamante: è come se mi avessero accusato di omicidio". Occhiuto ritiene "inverosimile che io possa essere avvicinato ad una ipotesi anche lontanamente vicina alla corruzione. Ma io non faccio come quelli che quando passano dall'altra parte cambiano opinione. In questi anni – ribadisce il governatore – ho detto ai magistrati e agli inquirenti che in una Regione come la Calabria bisogna indagare, indagare, sempre indagare fino in fondo. Fate la stessa cosa: indagate, indagate, indagate col massimo rigore, controllatemi tutto, perché io non ho fatto nulla di male. E anzi, ho chiesto oggi stesso di essere interrogato dai magistrati, pure al buio, perché non so nemmeno quale circostanza mi viene contestata". "Ho chiesto di essere sentito al più presto perché per come mi sono comportato in questi anni non ho nulla da temere", conclude il governatore. "Conosco Roberto Occhiuto da moltissimi anni. È una persona per bene e onesta – scrive su X Antonio Tajani, segretario di Forza Italia – Sono certo della sua innocenza, non ho alcun dubbio sulla sua estraneità ai fatti contestati. Sono convinto che l’esito delle indagini gli renderà giustizia. Forza Roberto!". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)