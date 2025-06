Serena Rossi: “Il bacio tra JLo e Ben Affleck a Venezia? Effusioni sospette…”

(Adnkronos) – Ci sono momenti che non si dimenticano facilmente. Lo sa bene Serena Rossi, che in un'intervista al Corriere della sera, ha ricordato quando nel 2021 al Festival di Venezia fu protagonista di una scena imbarazzante che si è consumata sotto ai suoi occhi. L'attrice napoletana, madrina nel 2021 della kermesse cinematografica, si era avvicinata a Jennifer Lopez per presentarsi, ma le due vennero interrotte, bruscamente, da Ben Affleck che si avvicinò alla pop star internazionale, l'allora compagna, baciandola. Un siparietto che aveva sollevato polemiche sui social, da parte di chi aveva trovato scortese il comportamento di JLo. "Eh, ma io lo sapevo che si sarebbero lasciati. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico qualcosa non torna", ha detto Serena Rossi al Corriere, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. "Io non pomicio con Davide davanti agli altri", ha aggiunto. Serena Rossi è sposata con Davide Devenuto. Il matrimonio è stato celebrato due anni fa, il 17 giugno 2023, dopo una lunga convivenza. Un cerimonia intima: "Abbiamo fatto un rito civile alle Terme di Caracalla, eravamo in 14: genitori e fratelli. Davide indossava una giacca pantaloni di lino con t-shirt e scarpe da tennis, io avevo un vestitino bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola". Serena e Davide sono genitori Diego, che ha 8 anni: "Lui si imbarazza molto, a volte si tappa le orecchie se canto, dice che mi atteggio un po’", racconta Serena Rossi, divertita. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)