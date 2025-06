Michael Douglas e la delusione più grande, ‘colpa’ di Trump – Video

(Adnkronos) – "La delusione più grande della mia vita? L'ultima elezione nel nostro Paese". Michael Douglas chiama in causa Donald Trump e le elezioni presidenziali 2024 negli Stati Uniti rispondendo alle domande in un incontro ristretto con i giornalisti alla 71ma edizione del Taormina Film Fest, dove l’attore è ospite della serata inaugurale per ricevere il Taormina Excellence Award. "Si tratta probabilmente della più grande illusione con cui mi sono scontrato", ha aggiunto l’attore e produttore. Douglas, figlio di Kirk Douglas e marito dell’attrice Catherine Zeta Jones, ha vinto due Premi Oscar nella sua carriera: nel 1976 per 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' e nel 1988 per 'Wall Street', dove ha dato vita all’indimenticabile personaggio di Gordon Gekko diretto da Oliver Stone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)