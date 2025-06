Juventus, Comolli conferma Tudor: “Sarà nostro allenatore nella prossima stagione”

(Adnkronos) –

Igor Tudor sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Il tecnico croato, arrivato in bianconero dopo l'esonero di Thiago Motta, è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League grazie al quarto posto conquistato all'ultima giornata, ed è stato confermato oggi, martedì 10 giugno, dal neodirigente bianconero Damien Comolli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del francese, che ha lasciato il Tolosa per diventare nuovo direttore generale della Juve. "Voglio confermare che Tudor sarà il nostro allenatore per il Mondiale per Club e per la prossima stagione", ha detto Comolli, "ho già chiarito questo a lui e stiamo lavorando insieme. Siamo un grandissimo club e ci sono tante speculazioni, ma voglio ribadire che Tudor rimarrà il nostro allenatore per la stagione 2025-2026 e spero anche oltre". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)