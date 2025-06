Chi è Laila Hasanovic, la modella e nuova fiamma di Sinner

(Adnkronos) –

Laila Hasanovic è la nuova fiamma di Jannik Sinner? Il tennista azzurro che domenica 8 giugno ha perso la finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz è finito al centro dei riflettori, per il presunto gossip con la modella danese. Sinner, come aveva già ammesso in conferenza stampa durante gli Internazionali d'Italia, è single ma negli ultimi giorni alcune voci lo vorrebbero impegnato con Hasanovic, con cui, stando ad alcune foto circolate nelle scorse settimane, avrebbe passato una giornata a Copenhagen. Laila Hasanovic è nata l'8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Il suo profilo Instagram conta ben 346mila follower e condivide foto relative alla sua realtà quotidiana. Vive nella sua città natale, anche se il lavoro la porta a viaggiare spesso. La modella ha avuto, recentemente, una relazione con il figlio di Michael Schumacher, il pilota Mick. I rumors su una presunta frequentazione tra Sinner e Hasanovic si sono intensificati dopo che la modella è stata inquadrata mentre assisteva alla finale del Roland Garros, che ha visto impegnato l'azzurro contro Alcaraz. Una coincidenza risultata strana ai più, che hanno rilanciato così l'idea di una possibile relazione tra i due. Inoltre, tra gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, Sinner è volato nella capitale danese. Un viaggio misterioso, che Jannik ha spiegato così: "Solo business… Sono andato a Copenhagen per servizi fotografici. Nessuna ragazza, tutto qui". Eppure erano circolate alcune foto che lo ritraevano, proprio in Danimarca, con Laila Hasanovic.