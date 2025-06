Cento anni per la Filarmonica di Solomeo: una cerimonia inaugura il nuovo calendario di eventi

Una cerimonia in memoria dei soci e dei musicisti che hanno fatto la storia della Filarmonica di Solomeo ha aperto domenica 8 giugno le celebrazioni in occasione dei 100 anni dalla nascita di questa realtà fondata nel 1925 e divenuta negli anni non solo interlocutrice musicale con il pubblico ma anche una sorta di luogo di aggregazione e di ritrovo per tutta la cittadinanza del territorio di Corciano.

Presente anche il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti che ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: «Un secolo di musica, passione e comunità. Oggi hanno preso il via i festeggiamenti ricordando con gratitudine i fondatori e i soci della Filarmonica di Solomeo, che cento anni fa hanno acceso una luce che ancora oggi illumina il nostro territorio. La musica unisce, ispira, costruisce memoria. Grazie a chi ha dato inizio a questo meraviglioso cammino e a chi, con impegno e amore, continua a portarlo avanti ogni giorno».

I prossimi appuntamenti: venerdì 18 luglio al Teatro Cucinelli inaugurazione della mostra del Centenario; domenica 14 settembre concerto del Gomalan Brass Quintet; domenica 21 settembre concerto della Banda della Polizia di Stato; sabato 22 novembre concerto della Filarmonica di Solomeo; domenica 23 novembre Festa di Santa Cecilia; a fine anno (data da definire) presentazione di una pubblicazione editoriale realizzata con contributi di soci, musicisti e cittadini, che racconterà i 100 anni della Filarmonica attraverso immagini, aneddoti e documenti d’archivio.