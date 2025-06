Trump e il consiglio a Greta Thunberg: “E’ strana, gestisca la rabbia” – Video

(Adnkronos) – Donald Trump punge Greta Thunberg. La 22enne svedese è stata bloccata da Israele con altri attivisti mentre tentava di arrivare a Gaza con una nave. Il presidente degli Stati Uniti, reduce da un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, risponde ad una domanda dei media. "E' una persona strana, è una giovane arrabbiata. Non so se sia vera rabbia, è difficile da credere. Ho visto cos'è successo, sicuramente è diversa… Penso che dovrebbe frequentare un corso per la gestione della rabbia, questa è la mia raccomandazione principale", dice Trump. E' d'accordo sul fatto che sia stata rapita da Israele? "Credo che Israele abbia altro a cui pensare…". Greta Thunberg, a cui da adolescente è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, da giovanissima è diventata un'attivista per il clima diventando un punto di riferimento del movimento #Fridaysforfuture. Nel 2019, durante il primo mandato di Trump, fecero il giro del mondo le immagini del 'quasi incontro' tra i due. Entrambi si trovavano nella sede dell'Onu, per due eventi distinti, e Trump sfilò davanti alle telecamere sotto lo sguardo severissimo della giovane attivista. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)