Sinner, obiettivo Wimbledon: quando torna in campo Jannik

Quando torna in campo Jannik Sinner? Dopo la finale del Roland Garros 2025 persa ieri domenica 8 giugno contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro si concederà un periodo di riposo prima di rientrare e inaugurare la stagione dell'erba. L'obiettivo, ovviamente, è arrivare al massimo della condizione, sia fisica che mentale, a Wimbledon, terzo Slam dell'anno in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2025. Ma a differenza di quanto avvenuto dopo gli Internazionali d'Italia, quando rinunciò al torneo di Amburgo puntando direttamente a rientrare in campo a Parigi, Sinner dovrebbe tornare a giocare almeno uno dei tornei preparatori a Wimbledon, per riprendere confidenza con l'erba e scacciare i fantasmi della finale-maratona persa con Alcaraz. Nel mirino ora c'è l'Atp 500 di Halle. Wimbledon è il grande obiettivo di Jannik Sinner, che arriverà allo Slam di Londra ancora da numero uno del ranking Atp e sicuro di rimanerci almeno fino al termine del torneo. Prima però l'azzurro dovrebbe scendere in campo all'Atp 500 di Halle, volando in Germania per uno dei tornei sull'erba preparatori a Wimbledon. Il torneo inizierà lunedì 16 giugno e durerà fino a domenica 22, con Sinner che dovrebbe essere uno dei due top 10 della entry list insieme al padrone di casa Alexander Zverev, numero tre del mondo. Ma come riprendersi dalla delusione per la finale persa al Roland Garros contro Alcaraz? A dare la soluzione e la 'ricetta' vincente è stato proprio Sinner, durante la conferenza stampa che ha seguito l'ultimo atto dello Slam parigino: "Mi aiuterà la mia famiglia, le persone che mi conoscono. Già ora mi stanno aiutando", ha detto l'azzurro. "A volte lasci qualcosa e altre volte prendi. Ora è il mio momento di prendere qualcosa dalle persone a me vicine. Saranno sicuramente felici del mio ritorno a casa. Starò con la mia famiglia, con tutti i miei amici. Siamo una famiglia molto semplice. Mio padre non era qui perché oggi lavorava, il successo non ci ha cambiati. È stato bello vedere mia madre qui. Immagino che mio padre stesse guardando la tv quando ha finito di lavorare", ha concluso Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)