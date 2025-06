Sinner, le reazioni vip alla finale di Parigi. E la Formula 1 tifa Jannik

(Adnkronos) –

La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è destinata a rimanere della storia dello sport. L'azzurro è stato battuto dallo spagnolo nell'ultimo atto dello Slam parigino dopo un'epica partita di 5 ore e 29 minuti, la seconda finale più lunga di sempre dopo quella degli Australian Open 2012, quando Novak Djokovic battè Rafa Nadal in 5 ore e 53 minuti. A godersi lo spettacolo tifosi e appassionati di tennis, che hanno tifato per l'uno o per l'altro, ma che alla fine sono usciti estasiati dal match del Philippe-Chatrier. E tra le reazioni alla partita ci sono anche quelle di attori, ex giocatori e sportivi, che hanno voluto condividere sui social le loro emozioni. Sugli spalti di Parigi, in uno stadio che supportava prevalentemente Alcaraz con Spike Lee e Odell Beckahm jr in versione ultras, le telecamere hanno pescato più volte George Russell, pilota di Formula 1 della Mercedes 'pizzicato' a tifare per Sinner. E come lui anche un altro pilota, l'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale con la McLaren che ha commentato il post pubblicato oggi da Jannik: "Veramente ben giocata amico!". Come lui, a sostenere Sinner nella sezione commenti, sono arrivati i messaggi dei 'colleghi' Flavio Cobolli e Jakub Mensik, dell'attore Stefano Accorsi e del calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi. Nelle ore immediatamente successive al termine della finale, su X, sono arrivate le reazioni anche di due tra i tennisti più influenti della storia, Roger Federer e Rafa Nadal, che proprio al Roland Garros ha vinto 14 titoli: "Oggi ci sono tre vincitori a Parigi: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e il bellissimo gioco del tennis. Che partita!", ha scritto in una storia Instagram l'ex tennista svizzero. Un pensiero a cui ha fatto eco l'amico-rivale di sempre: "Che finale al Roland Garros! Congratulazioni ad Alcaraz e complimenti anche a Sinner per la grande battaglia", ha scritto Nadal su X. Come loro, si sono espressi altri appassionati di tennis d'eccezione. L'attore Matthew McConaughey ha scritto su X: "Grazie Sinner e Alcaraz per questo eccezionale mano a mano. Wow, complimenti Carlos", così come il tennista australiano Alex De Minaur, numero dieci del mondo: "Il livello di tutta questa partita è stato pazzesco!!!!! Che giornata per essere un tifoso di questo bellissimo sport". A fargli eco anche Martin Del Potro, ex giocatore argentino: "Ciò che questi campioni hanno dimostrato è davvero ammirevole, così come il rispetto e la cortesia che dimostrano l'uno verso l'altro, verso i loro team e le loro famiglie. Hanno imparato dai Big 3 senza dubbio". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)