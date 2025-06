Rkomi annulla i concerti estivi e annuncia il tour nei teatri: il cambio di rotta

(Adnkronos) –

Rkomi cambia rotta e annuncia un nuovo tour nei teatri. Si chiama 'Mirko nei teatri 2025' e partirà a novembre, toccando le principali città italiane. "Questo tour non sarà solo una serie di concerti, è un viaggio nell'anima", scrive il cantante, segnando una svolta più intima e riflessiva nella sua carriera. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla notizia della cancellazione a sorpresa del tour estivo. "I teatri hanno un'anima. La senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. Ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. Portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri. Questo tour non sarà solo una serie di concerti. È un viaggio nell'anima. E io, ogni sera, ci metto la mia. Quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. E io, ogni sera, racconterò chi sono. Ci vediamo lì. A luci spente", queste le parole di Rkomi a corredo della locandina che annuncia il tour invernale nei teatri, con una data anteprima a ottobre a Milano. Solo pochi giorni fa i fan erano stati avvisati della cancellazione del tour estivo con una comunicazione automatica ricevuta via email, senza spiegazioni approfondite. L'assenza di dettagli aveva alimentato ipotesi tra i fan, molti dei quali avevano collegato la decisione alla volontà di riorganizzare gli spettacoli in linea con l'uscita del nuovo album 'Decrescendo', pubblicato lo scorso 23 maggio. Alla luce dell'annuncio di oggi, il cambio di rotta appare confermato.