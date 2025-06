Referendum, Fazzolari: “Governo esce rafforzato, sinistra ulteriormente indebolita”

(Adnkronos) – "Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita". Così commenta Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma, intercettato dai cronisti a Palazzo Chigi. "L'unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però, sono stati gli italiani a far cadere voi", si legge in un post pubblicato sulle pagine social di Fratelli d'Italia, accompagnato da una foto che ritrae i leader del centrosinistra con la scritta "Avete perso". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)